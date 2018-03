LNH: Schenn, Allen et Elliott au tableau d'honneur

Schenn a mené le circuit Bettman avec six buts et sept points dont un but dans trois matchs d'affilée, après un tour du chapeau au Centre Bell. C'était pour lui une deuxième séquence de quatre matchs de suite avec au moins un but, après un exploit du genre en janvier cette année.

Les Blues ont connu une semaine de 4-0-0, atteignant le sommet dans l'Ouest.

Le joueur de 26 ans de Saskatoon a récolté 16 buts et 37 points cette saison. Il partage le cinquième rang des pointeurs de la ligue avec deux autres joueurs, et son différentiel de plus 25 est inégalé.

Allen a été invaincu en quatre sorties, affichant une moyenne de 1,50. Il a notamment signé un jeu blanc contre les Stars. L'athlète de 27 ans de Fredericton est deuxième de la ligue avec 17 gains cette saison, à égalité avec Frederik Andersen, des Maple Leafs.

Elliott a mérité trois gains en trois matchs, offrant une moyenne de 1,67. Le gardien de 32 ans de Newmarket, en Ontario, a aidé les Flyers à se relever d'une série de 10 défaites.