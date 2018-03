 Le Canadien cède Victor Mete à Équipe Canada junior 

Mete, 19 ans, a pris part à 27 matchs du Canadien cette saison, mais après un mois d'octobre impressionnant de sa part, le jeune espoir a connu une baisse de régime à compter de novembre, et il avait été laissé de côté par l'entraîneur Claude Julien lors des deux derniers matchs du Canadien.

De plus, le temps de jeu du jeune défenseur ne cessait de décliner; après avoir été habitué à quelques soirées de plus de 20 minutes sur la glace en octobre, il a dû se contenter d'un emploi du temps plus modeste en novembre, incluant un match de seulement 7:06 le 14 novembre contre les Blue Jackets de Columbus.

Mete avait récemment laissé entendre qu'il souhaitait rester à Montréal cette saison, mais le récent rappel d'un autre défenseur, Jakub Jerabek, laissait entendre que l'idée du Canadien à son sujet était déjà faite. Le Canadien a toutefois l'option de rappeler Mete une fois son tournoi terminé.

Mete, un choix de quatrième ronde au repêchage de 2016, a obtenu quatre aides avec le Canadien cette saison.

Le Championnat du monde de hockey junior s'amorcera à compter du 26 décembre, à Buffalo.