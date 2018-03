 Tarasenko joue les héros en prolongation pour les Blues 

Vladimir Tarasenko a touché la cible alors qu'il ne restait que 35 à écouler en prolongation et les Blues de St. Louis ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-2, dimanche soir.

Joe Harris Associated Press Saint-Louis

Brayden Schenn et Paul Stastny ont fait bouger les cordages en temps réglementaire alors que Joel Edmundson a récolté deux mentions d'aide pour les Blues, qui ont défait les Sabres pour une 10e fois lors de leurs 11 dernières rencontres.

Le gardien des Blues Jake Allen a effectué 22 arrêts, portant sa fiche à 5-1 en six départs en carrière contre les Sabres.

Evan Rodrigues, qui disputait seulement une troisième partie cette saison, a été l'auteur des deux buts des Sabres, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs. Robin Lehner a réalisé 42 arrêts dans la défaite.

Tarasenko a utilisé sa vitesse pour contourner la défensive des Sabres et marquer son 14e but de la campagne. Il ne s'agissait que de son deuxième but au cours de ses neuf dernières parties.

Les Blues ont remporté une quatrième victoire consécutive même s'ils étaient privés des services de leur meilleur pointeur, Jaden Schwartz, et leur meilleur défenseur, Alex Pietrangelo. Ils ont amassé un total de 58 points cette saison.

Les deux joueurs ont subi une blessure samedi après-midi, dans un gain de 6-1 contre les Red Wings de Detroit. Schwartz sera à l'écart du jeu pendant au moins six semaines en raison d'une blessure à la cheville droite tandis que l'état de santé de Pietrangelo est évalué quotidiennement, lui qui est blessé au bas du corps.