 Daniel Sedin rejoint Henrik dans le club des 1000 points 

Daniel Sedin a inscrit un but et deux aides pour rejoindre son frère jumeau Henrik dans le club des 1000 points et ils ont aidé les Canucks de Vancouver à battre les Predators de Nashville 5-3, jeudi.

Daniel Sedin totalise 1001 points en 1251 matchs dans la LNH, tandis que Henrik Sedin a récolté trois aides jeudi pour faire grimper son total à 1036 points en 1274 rencontres. Daniel Sedin est devenu le 87e joueur de l'histoire du circuit à atteindre le plateau des 1000 points.

Âgés de 37 ans et sélectionnés par les Canucks aux deuxième et troisième rangs du repêchage de 1999, Daniel avant Henrik, les Sedin sont les seuls frères dans l'histoire de la LNH à avoir amassé au moins 1000 points chacun. Les frères Maurice et Henri Richard sont le seul autre duo de frères à avoir récolté au moins 900 points, avec respectivement 1046 et 966 points.

Henrik et Daniel Sedin ont récolté un point sur le même but à 718 reprises.

Brock Boeser a ajouté deux buts et une aide, tandis que Loui Eriksson a aussi réussi un doublé pour les Canucks, qui ont mis fin à une série de trois revers. Anders Nilsson a repoussé 29 lancers.

Du côté des Predators, Craig Smith a récolté un but et une aide, alors que Nick Bonino et Filip Forsberg ont été les autres buteurs. Pekka Rinne a accordé quatre buts sur 31 tirs.

Les Predators avaient remporté cinq de leurs six rencontres précédentes.