Sami Vatanen échangé aux Devils contre Adam Henrique

Les Devils du New Jersey ont acquis le défenseur Sami Vatanen des Ducks d'Anaheim en retour des attaquants Adam Henrique et Joseph Blandisi.

Associated Press Newark, N.J.

Les clubs ont confirmé la transaction jeudi matin. Les Devils ont aussi obtenu un choix de troisième tour conditionnel en 2019 ou 2020, et offert aux Ducks un choix de troisième ronde au prochain repêchage.

Même s'il n'a marqué qu'un but et amassé trois mentions d'aide en 15 parties cette saison, Vatanen permettra aux Devils de compter sur un défenseur à caractère offensif - une denrée rare. Le joueur âgé de 26 ans a récemment accepté un contrat de deux saisons d'une valeur de 4,875 millions US.

En retour, les Ducks pourront compter sur Henrique, un joueur de centre qui comblera le fossé laissé par la perte de Ryan Getzlaf et Ryan Kesler, blessés. Le vétéran âgé de 27 ans a marqué quatre buts et récolté 10 mentions d'assistance en 24 rencontres cette saison, et il sera sous contrat jusqu'à la conclusion de la saison 2018-19.

> Mathias Brunet: Les Devils s'enrichissent en défense