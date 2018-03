Carey Price devant le filet ce soir à Detroit

Après avoir mené le Canadien à la victoire hier soir au Centre Bell, le gardien au numéro 31 tentera de mener son club à une victoire contre les Red Wings. «C'est sûr qu'il nous met en confiance», a indiqué l'entraîneur Claude Julien ce soir à Detroit, avant le match.

Jonathan Drouin, blessé hier soir, n'a pas accompagné l'équipe à Detroit, et sa place de centre de premier trio sera comblée par Jacob De La Rose, une décision plutôt étonnante. Rappelons que le Canadien a rappelé un autre attaquant, Daniel Carr, suite à la blessure à Drouin, qui est considérée «au jour le jour» par Claude Julien.

Le défenseur Shea Weber a bel et bien accompagné l'équipe à Detroit et il s'est entraîné ce matin, mais son nom a été placé sur la liste des blessés et il ne prendra pas part au match de ce soir.