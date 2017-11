David Schlemko pourrait faire ses débuts mercredi

Il s'était pourtant entraîné avec ses coéquipiers pas plus tard que ce week-end. Dans son cas, voici la seule information fournie par Julien: «Je n'ai pas eu le feu vert des soigneurs. Ça continue à bien aller.»

«On aimerait qu'il joue plus. Il est capable de jouer plus. Hier soir, Petry a joué beaucoup. On doit trouver du temps pour Mete. Tu ne veux pas qu'il affronte sans cesse les meilleurs, mais on peut certainement le placer dans des situations pour augmenter son temps de jeu. Surtout qu'il ne joue pas mal, il transporte bien la rondelle.»

«Je suis prêt si on appelle mon numéro, a dit le défenseur. Je suis très excité. Anxieux, mais excité. Mes deux matchs à Laval m'ont aidé à retrouver mon synchronisme.»

On note deux changements. D'abord, David Schlemko pourrait fort probablement faire ses débuts tant attendus dans l'uniforme du Canadien. Son rôle au sein de la deuxième vague d'avantage numérique en est un bon indice.

Pacioretty pour Byron

L'autre changement: Max Pacioretty et Paul Byron ont changé de place en avantage numérique.

Ainsi, Byron se retrouve avec Alex Galchenyuk, Andrew Shaw, Jonathan Drouin et Jeff Petry. Pour sa part, Pacioretty sera jumelé à Charles Hudon, Phillip Danault, Brendan Gallagher et Schlemko.

«Ils vont me donner la chance de tirer au filet, c'est ce qui me donne du succès, a dit Pacioretty. Même si la rondelle n'entre pas, je peux sentir la rondelle et faire des jeux offensifs. J'aime l'idée d'avoir trois gauchers ensemble, ça donne plusieurs possibilités pour les tirs sur réception.»

Pacioretty a un seul but cette saison en avantage numérique, et ce n'est pourtant pas le temps de jeu qui manque.

«Max a un excellent lancer, Hudon est un excellent passeur, a ajouté Danault. Je suis entre les deux, j'essaie d'aller chercher les rondelles. On se complète bien et Gallagher est bon devant le filet. On est une bonne unité.»

Les patins de Drouin

La séance du jour a aussi donné lieu à un moment assez loufoque. Drouin a sauté sur la glace... sans lames après ses patins. Tous pensaient au début à une blague, il semble finalement que ce soit l'erreur du joueur.

Les responsables de l'équipement ont installé ses lames sur ses nouveaux patins et Drouin a enfilé par mégarde ses vieux patins. Il s'est retrouvé les quatre fers en l'air et a dû être traîné jusqu'au banc des joueurs.

«Sur une note de 1 à 10, j'ai pas mal bas, a admis Drouin. Je ne sais même pas s'il y a un numéro.»

Pacioretty, lui, ne s'est pas gêné pour persécuter son coéquipier.

«Ça ne prend pas un génie pour savoir que tu as besoin de lames après tes patins. Il est le seul responsable de sa chute. Est-ce que les caméras l'ont capté? Je jure que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.»

En effet, les caméras l'ont capté. Une image à voir.

---

Les trios du Canadien à l'entraînement

Galchenyuk - Drouin - Byron

Pacioretty - Danault - Shaw

Hudon - Plekanec - Gallagher

Deslauriers - De la Rose - Froese