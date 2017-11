Claude Julien: «Du grand Jeff Petry»

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

Jeff Petry ne sera jamais comparé à des défenseurs aussi prestigieux que Bobby Orr, Raymond Bourque ou Larry Robinson, mais il est sans doute supérieur à ce qu'il avait démontré au cours des six premières semaines du calendrier régulier. Or, le voilà qu'il joue son meilleur hockey à un moment on ne peut plus important.