Mike Ribeiro accepte de retourner en réhabilitation

Après sa plus récente mésaventure en Floride, Mike Ribeiro a accepté de réintégrer le programme de réadaptation de la Ligue nationale de hockey, a appris La Presse.

Ribeiro, qui a terminé la saison 2016-2017 dans la Ligue américaine de hockey, a été arrêté le 27 octobre à Miami Beach, pour intrusion sur une propriété. Il a été libéré sous caution (1000 $) par son ex-femme, et il doit se présenter en cour le 30 novembre.

Selon son agent de longue date, Bob Perno, l'ancien joueur du Canadien n'était pas en état d'ébriété au moment de cette autre mésaventure.

«Ce qui est arrivé en Floride, c'est un petit délit, ce n'est pas bien grave, a expliqué Perno en entrevue téléphonique avec La Presse. Il était sur le terrain d'une dame avec des amis, la dame leur a crié de s'enlever, et quand ils ont tardé à le faire, la dame a appelé la police. Il s'est retrouvé au poste de police à cause de ça.»

Retraite

C'est toutefois ce dernier incident qui a convaincu Ribeiro de se joindre de nouveau au programme de réadaptation offert par la Ligue nationale.

Ribeiro avait promis à des proches de le faire en septembre, avant de revenir sur cette promesse et de ne pas se présenter comme prévu.

«Après ce qui est arrivé le 27 octobre en Floride, il est retourné à Nashville pour réintégrer le programme de la LNH, a ajouté Perno. C'est là qu'il se trouve présentement. J'ai parlé à son ex-épouse, elle me dit qu'il prend du mieux, il a commencé à s'impliquer au hockey mineur avec ses deux garçons. Il est bien entouré.»

Selon Perno, c'est en voyant la fin de sa carrière de joueur arriver que Ribeiro a fait une rechute avec l'alcool au cours de la saison dernière, lui qui avait également été admis au programme de réadaptation de la LNH en 2015, au moment de se joindre aux Predators de Nashville.

Joueur autonome cette saison, Ribeiro n'a reçu aucune offre de contrat, et il entend signer ses papiers de retraite au cours des prochaines semaines.

«Je pense qu'il a eu du mal à composer avec ça, a expliqué Perno. Il a senti la fin arriver quand les Predators l'ont placé au ballottage au mois de février, et il a eu de la misère à faire face à cette réalité. Il est allé finir la saison ensuite dans la Ligue américaine à Milwaukee, et il s'est isolé par la suite. Mais il va mieux maintenant, il a fait le ménage dans son entourage depuis qu'il est de retour à Nashville. Il va se soigner et c'est la meilleure chose qu'il puisse faire.»

Ribeiro, 37 ans, avait été un choix de deuxième tour (le 45e au total) par le Canadien au repêchage de 1998. Il s'est offert une carrière de plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale en portant l'uniforme du Canadien, des Stars de Dallas, des Capitals de Washington, des Coyotes de Phoenix et des Predators de Nashville.

Il a connu sa meilleure saison chez les Stars en 2007-2008, avec une récolte de 83 points.