Canadien: Weber et Gallagher ratent l'entraînement

Le Canadien a fait savoir que les deux piliers de l'équipe subissent des traitements.

Weber a d'ailleurs raté les deux derniers matchs de l'équipe en raison d'une blessure au bas du corps. Il avait aussi manqué la rencontre du 9 novembre contre le Wild du Minnesota à cause d'une blessure au bas du corps, différente de celle qui le tient présentement à l'écart a précisé Weber plus tôt cette semaine.

Quant à Gallagher, il connaît un excellent début de saison lui qui totalise neuf buts et 14 points, des sommets chez le Canadien cette saison.

Par ailleurs, Claude Julien a remanié ses trios et Max Pacioretty a été muté à la gauche du centre Phillip Danault, avec lequel il semble connaître le plus de succès, et Andrew Shaw. Quant à Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, ils ont patiné aux côtés de Paul Byron.

Les deux autres trios devraient être inchangés en prévision du match de samedi contre les Sabres de Buffalo, au Centre Bell.

Enfin, les gardiens Carey Price, Charlie Lindgren et Antti Niemi ont tous participé à la séance d'entraînement.