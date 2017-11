Les Coyotes surprennent les Maple Leafs

Antti Raanta a effectué 26 arrêts et les Coyotes de l'Arizona ont freiné à six la série de victoires des Maple Leafs de Toronto en l'emportant 4-1, lundi soir.

Brendan Perlini, Oliver Ekman-Larsson, Max Domi et Tobias Rieder ont fait vibrer les cordages pour les Coyotes (5-15-3), qui ont gagné trois matchs de suite pour la première fois de la saison.

La recrue Clayton Keller s'est signalée avec deux mentions d'aide, portant à 20 son total de points en 23 rencontres.

James van Riemsdyk a riposté pour les Maple Leafs (14-8-0).

Frederik Andersen a vu sa séquence sans accorder de but être stoppée à une heure, 41 minutes et 28 secondes, après avoir blanchi l'adversaire au cours des deux matchs précédents. Il a conclu la partie avec 28 arrêts.

L'entraîneur-chef des Maple Leafs Mike Babcock a modifié ses trios en milieu de troisième période dans l'espoir de créer une étincelle en attaque. Les Torontois ont cependant vu un but leur être refusé et ont frappé deux poteaux avant que Domi et Rieder ne marquent dans un filet désert.

Le joueur étoile des Leafs Auston Matthews, qui disputait son 100e match en carrière dans la LNH, croyait d'ailleurs avoir créé l'égalité 2-2 alors qu'il restait 3:50 à écouler au match, mais la reprise vidéo a démontré que Zach Hyman avait causé de l'obstruction sur Raanta.