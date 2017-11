 Gary Bettman: «On n'a jamais rien promis à Québec» 

Mais Bettman a été catégorique: la LNH ne procèdera pas à une expansion dans un proche avenir. «On digère encore l'arrivée de notre 31ème concession», a-t-il notamment dit en faisait référence aux Golden Knights de Vegas.

Quant à un éventuel retour des Nordiques à Québec, Bettman a rappelé que la LNH n'avait jamais rien promis.

«La ville et la province ont fait le choix de construire un nouvel édifice, mais on leur a dit tout au long du processus qu'on ne leur promettait pas d'obtenir une équipe. Ils savaient que c'était possible qu'ils n'obtiennent jamais d'équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en obtiendront jamais une, mais on ne s'était pas engagés à quoi que ce soit. On n'a jamais rien promis à Québec», a dit Bettman.

Alors que les Sénateurs d'Ottawa planchent sur un projet de construction d'un nouvel aréna au centre-ville, certains observateurs estiment qu'ils pourraient éventuellement déménager à Québec si le projet achoppe.

«Les Sénateurs savent que la durée de vie du Canadian Tire Centre achève. Je pense que d'avoir un nouvel aréna au centre-ville est essentiel pour l'avenir de cette concession. On aimerait que ça se produise et je pense que ce serait très positif, non seulement pour les Sénateurs, mais pour Ottawa», a estimé Bettman.

«On croit dans chacun de nos marchés actuels. Cela dit, la réalité demeure que si une équipe a absolument besoin d'un nouvel amphithéâtre, c'est important pour les propriétaires de ces équipes de pouvoir connaître les options qui se présentent à eux», a souligné Bettman lorsqu'il a été question de l'importance d'avoir des villes prêtes à accueillir une équipe de la LNH en place.

Selon The Athletic, Houston serait l'une des villes intéressées à obtenir une équipe de la LNH. Le site internet a rapporté que Bettman avait rencontré le nouveau propriétaire des Rockets de Houston, Tilman Fertitta, qui aurait la LNH dans sa mire.

«Je n'ai ni confirmé ni infirmé ces informations. S'il y a effectivement de l'intérêt pour notre ligue de la part de Houston, on pourrait peut-être regarder ça de plus près si les conditions s'y prêtent. Ça peut sembler un peu vague comme réponse, mais je n'aime pas commenter sur des spéculations», a déclaré Bettman.

«C'est très bon de savoir que plusieurs villes sont intéressées à obtenir une concession. Mais on ne sollicite pas activement de nouveaux marchés. On écoute lorsque les gens viennent nous parler, mais notre préférence serait que chacune de nos concessions existantes demeurent où elles sont actuellement.»