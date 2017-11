 Julien défend sa stratégie d'amorcer la prolongation avec Plekanec et Byron 

Le sujet a fait jaser sur les réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi la défaite de 2-1 du Canadien, même si Plekanec et Byron avaient fait place à Phillip Danault et Max Pacioretty lorsque le défenseur Zach Werenski a mis fin au duel après seulement 69 secondes de jeu.

Aux yeux de plusieurs amateurs, l'entraîneur-chef du Tricolore prône une stratégie trop conservatrice en début de prolongation.

Julien s'est soumis à ce petit exercice avec les journalistes en prenant la peine de préciser qu'il n'était pas obligé de le faire.

«Est-ce une stratégie défensive? Non. Quand vous envoyez le numéro 41 sur la patinoire pour commencer la période, il est un assez bon joueur, capable de marquer des buts. Ces deux joueurs (Byron et Plekanec) affichent une chimie, mais en même temps, vous voulez contrer les meilleurs joueurs de l'autre formation», a-t-il d'abord lancé.

Tout en poursuivant sa pensée, Julien a déclaré qu'il n'avait pas le sentiment, en ce moment, que certains de ses meilleurs joueurs offensifs étaient capables d'être solides sur toute la surface de jeu.

«(Max) Pacioretty est notre meilleur marqueur et je l'ai ensuite envoyé avec Phillip (Danault) parce que les deux ont une chimie. (Alex) Galchenyuk et (Jonathan) Drouin allaient être les suivants. Nous avions identifié nos duos, mais nous ne nous sommes pas rendus jusqu'au bout. Et que serait-il arrivé si nous avions utilisé Drouin et Galchenyuk pour commencer et qu'on se fait marquer un but immédiatement? Est-ce que quelqu'un aurait remis cette décision en doute en disant pourquoi il (Julien) n'a pas utilisé d'autres gars plus fiables contre eux? C'est ma stratégie, et ç'avait fonctionné pour nous lors du match précédent (contre les Sabres). Je pense que nous avons une fiche de 2-2 dans ces situations.»

C'était la quatrième fois en cinq rencontres nécessitant une période de prolongation que Julien optait pour Plekanec, Byron et le défenseur Shea Weber pour la mise en jeu initiale de la quatrième période. Lors de la toute première rencontre de la saison, que le Canadien avait gagnée en tirs de barrage à Buffalo, Julien s'était tourné vers Drouin, Pacioretty et Weber.

Jusqu'à maintenant cette saison, le Canadien a arraché des victoires en prolongation face aux Jets de Winnipeg et aux Sabres, mais a perdu contre les Maple Leafs de Toronto, qui seront les visiteurs au Centre Bell samedi.