Première défaite pour les Canadiennes

Melanie Jue, Jessica Wong et Kelli Stack ont permis à l'équipe chinoise de revenir de l'arrière et de l'emporter devant plus de 5000 spectateurs. Erinn Noseworthy a inscrit le seul but des Canadiennes, en milieu de première période, en redirigeant une passe de Mélanie Desrochers.

La formation montréalaise, qui a effectué 24 lancers, s'est montrée particulièrement inefficace en ne profitant pas de six situations d'avantage numérique. «L'adversaire était bien préparé et, de notre côté, on a joué notre moins bon match de la saison, a indiqué l'entraîneur Dany Brunet. On avait fait nos devoirs et on savait qu'il y avait un bon noyau de joueurs. Mais, il n'y a pas d'excuse, on a joué un mauvais match et on n'a pas choisi le bon moment pour le faire.»