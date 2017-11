Un nouveau départ pour Matt Duchene

Le Droit

Pierre Dorion a eu l'homme qu'il convoitait depuis un an et demi. Le directeur général des Sénateurs d'Ottawa avait manifesté son intérêt pour Matt Duchene à son homologue de l'Avalanche du Colorado Joe Sakic dès le repêchage de juin 2016 à Buffalo, et il était très heureux lundi matin d'avoir réussi à l'obtenir dans l'échange de dimanche qui a envoyé Kyle Turris à Nashville.