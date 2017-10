Les Knights, indomptables, écrasent l'Avalanche 7-0

James Neal a récolté un septième but cette saison et les Golden Knights de Las Vegas ont gagné un cinquième match de suite, vendredi, écrasant l'Avalanche du Colorado au compte de 7-0.

Associated Press

Neal, Jonathan Marchessault, David Perron et Cody Eakin ont tous fourni un but et une passe.

Oscar Lindberg, Erik Haula et William Carrier ont aussi fait mouche.

Oscar Dansk a bloqué 32 tirs pour les Knights, qui ont un dossier de 8-1. Dansk en était à son deuxième départ en carrière.

Las Vegas va tenter de garder ce bel élan lundi soir, à Brooklyn.

Semyon Varlamov a fait 14 arrêts pour l'Avalanche, qui a laissé filer trois avantages numériques. Le club a été battu quatre fois depuis cinq matches.

Perron a parti le bal en échappée avec une belle manoeuvre du revers, à 8:50 au deuxième vingt. Il a intercepté une passe de Nail Yakupov à la ligne bleue des Knights et a filé seul, marquant ensuite son troisième but de la saison. Varlamov a essayé de harponner le disque, mais une fraction de seconde trop tard.