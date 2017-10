Victor Mete va rester à Montréal

Voilà exactement ce que la direction du Canadien a dit au jeune défenseur de 19 ans, avant l'entraînement de ce matin à Brossard.

«Depuis le début du camp d'entraînement, il a sa place et il nous démontre de bonnes choses, a expliqué l'entraîneur Claude Julien ce midi à Brossard. Je ne suis pas surpris, et tout le mérite lui revient. Il s'est lui-même gagné un poste avec nous, on ne lui a pas donné.»

Mete a disputé son 10e match de la saison avec le Canadien jeudi soir au Centre Bell, lors de la visite des Kings de Los Angeles. Un 10e match significatif, car la première année de son contrat de recrue (sur trois ans) sera écoulée. Il aura donc besoin d'une nouvelle entente en 2020.

Avant ce 10e match, le CH pouvait encore le renvoyer dans les rangs juniors et repousser cette première année de contrat à la saison 2018-2019.

Sans surprise, le jeune Mete avait le sourire facile ce midi dans le vestiaire de l'équipe à Brossard.

«C'est probablement la meilleure nouvelle qu'on pouvait me donner... j'imagine que je m'y attendais un peu après avoir réalisé que j'allais disputer 10 matchs ici avec l'équipe. Mais de le savoir maintenant, de façon officielle, c'est très spécial... Je suis un peu surpris, mais je suis arrivé au camp d'entraînement avec la mentalité du gars qui n'a rien à perdre. Ça m'a bien servi.»