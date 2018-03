 Marie-Philip Poulin et le Canada ont «des choses à prouver» 

«C'est drôle à dire, admet-elle. J'étais la petite! C'est fou de penser à ça. Elles nous ont passé l'équipe, et on essaye de continuer ce qu'elles ont fait.»

Elle n'aurait pas pu deviner à l'époque les deux médailles d'or olympiques, les buts d'anthologie à Sotchi, le «C» cousu sur son chandail unifolié. Elle n'aurait pas pu deviner non plus qu'elle y reviendrait, 15 ans plus tard, au Centre Vidéotron cette fois.

Les Américaines dominent au Mondial

Le hic, c'est que dernièrement, la magie habituelle a manqué aux Canadiennes. Elles se sont inclinées en finale aux trois derniers Championnats du monde. Pis, les trois fois, c'était aux mains des Américaines.

«On sent qu'on a des choses à prouver», note Poulin.

Mais l'important, ce sont les Jeux. Avant Sotchi, les Canadiennes avaient gagné un Mondial, contre deux pour les Américaines.

«Les Jeux, c'est l'apogée pour le sport. En hockey féminin, il n'y a rien de plus haut. On travaille fort. Pendant trois ans, les gens n'entendent plus parler de nous, comme si on ne s'entraînait pas, remarque-t-elle. Mais on s'entraîne, on joue dans une ligue, on travaille aussi fort. Et rendu aux Jeux, c'est comme "wow", on est enfin là.»

Leur tournoi olympique devrait être encore plus suivi qu'à l'habitude cette année. Le match des femmes pour l'or à Sotchi - le meilleur match de hockey des Jeux, tous sexes confondus - a sûrement ouvert les yeux de bien des amateurs. Il y a aussi l'absence des joueurs de la LNH en Corée du Sud.

«Je pense que ça va ouvrir une porte pour nous autres. C'est certain que les gars de la LNH ont pas mal tout le spotlight. Bien sûr, on aime ça quand ils sont là, c'est gros, dit-elle. Mais peut-être que ça va permettre à certains de découvrir un peu plus le hockey féminin, mais aussi d'autres sports comme le bobsleigh, le skeleton, la luge... Ça va être le fun de voir l'attention que tous ces autres sports vont avoir.»

Ces six matchs vont permettre à l'entraîneuse Laura Schuler de brasser les cartes. Ils permettront aussi de voir si le Canada peut encore avoir le dessus sur les Américaines, juste avant le grand rendez-vous coréen.

«Il y a eu la finale à Sotchi, puis on a perdu les trois derniers Championnats du monde, rappelle Poulin. Alors c'est sûr qu'on est motivées comme jamais.»