Les Blue Jackets disposent des Sabres 5-1

Seth Jones a réussi un but et une passe, mercredi, aidant les Blue Jackets de Columbus à l'emporter 5-1 devant les Sabres de Buffalo.

Nicole Kraft Associated Press Columbus

Les Jackets ont été plus productifs qu'à leurs deux derniers matches, perdus 2-0 et 6-4 face au Lightning et aux Kings.

Oliver Bjorkstrand, Nick Foligno, Matt Calvert et Josh Anderson ont inscrit les autres filets de Columbus.

Serge Bobrovsky a stoppé 34 tirs pour les Blue Jackets, dont le séjour de quatre matches à domicile va se conclure vendredi, face aux Jets de Winnipeg.

Seth Griffith a marqué pour les Sabres, qui avaient remporté leurs deux dernières rencontres. Chad Johnson a bloqué 33 rondelles.

L'attaque à cinq des Blue Jackets n'avait qu'un rendement de 2 en 20 avant le but de Bjorkstrand, à 12:00 au premier vingt. Zach Redmond était puni pour avoir accroché.