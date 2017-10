 D'excellents débuts de saison pour les Devils et les Golden Knights 

Le New Jersey a déjà connu deux séquences de trois gains d'affilée.

Les Devils ont une fiche de 6-2-0, leur meilleure à ce point-ci depuis 2002, alors qu'ils affichaient le même dossier.

«Nous avons joué avec beaucoup d'intensité, a commenté l'entraîneur John Hynes. Nous sommes fin prêts depuis le tout début de la saison.»

Six joueurs ont fait mouche trois fois, tandis que quatre ont réussi deux buts. Taylor Hall et la recrue Will Butcher mènent avec neuf points chacun, suivi de sept chacun pour Kyle Palmieri et Nico Hischier.

Hischier a été le tout premier choix du repêchage de cette année. Six de ses points ont été obtenus lors des quatre derniers matches.

Jesper Bratt, un choix de sixième tour l'an dernier, en est déjà à trois buts et trois mentions d'aide.

«Il y a eu tellement de positif ces dernières semaines», a dit Hynes, qui est en poste depuis juin 2015.

Les Devils ont trébuché à Newark contre les Sharks vendredi, s'inclinant 3-0. Ils vont rejouer vendredi à domicile, contre Ottawa.

«Nous avons connu un bon départ, a confié Palmieri. Cela dit, nous devons aller de l'avant. Le répit nous permet de travailler sur certain aspects. Il y a des choses à perfectionner.»

Un de ces éléments pourrait être la discipline, car seulement trois clubs ont été punis plus souvent que les 47 sanctions envers les Devils.