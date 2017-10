 Le Canadien s'offre une victoire de 5-1 contre les Panthers 

Pas d'effondrement mardi soir au Centre Bell. Le Canadien de Montréal n'a pas perdu ses moyens après avoir accordé un but qui aurait pu lui faire mal et il a mis fin à sa vilaine séquence de sept revers grâce à une victoire de 5-1 aux dépens des Panthers de la Floride.

«On était une équipe encore un peu sur les talons en début de match. Quand on a marqué le premier but, ç'a enlevé beaucoup de pression. Une fois qu'on a marqué, on a vu une équipe plus à l'image de ce qu'on recherche.»

Weber a profité d'une autre supériorité numérique pour donner les devants au Canadien, 78 secondes plus tard. Et 17 secondes après le défenseur, Gallagher a doublé l'avance du Tricolore.

Galchenyuk, le mal-aimé, est celui qui a parti la pétarade avec un peu plus de trois minutes à jouer à l'engagement, pendant une pénalité mineure à Radim Vrbata. Il s'agissait de son deuxième filet cette saison, deux buts marqués au Centre Bell et en chaque occasion avec l'avantage d'un homme.

Shea Weber a dirigé l'attaque du Canadien avec deux buts, ses deuxième et troisième de la saison. Alex Galchenyuk (2e), Brendan Gallagher (3e) et Max Pacioretty (2e) ont aussi déjoué la vigilance de James Reimer, qui a fait face à 37 rondelles.

Huberdeau, Barkov et Dadonov ont répété leur petit manège au début du deuxième vingt, avec succès cette fois-ci, lorsque Yandle a battu Price d'un bon tir des poignets dans la partie supérieure, après 20 petites secondes d'écoulées, aidé par Huberdeau et Barkov.

Le trio de Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Evgenii Dadonov a fait sentir sa présence en deux occasions durant ce court intervalle et chaque fois, Price a été appelé à réaliser des arrêts de qualité contre Barkov, dont un après seulement dix secondes de jeu au premier vingt.

Échos de vestiaire

Claude Julien, sur la possibilité que ce match devienne un point tournant:

«C'est un bon début. On voulait avoir un bon début à la semaine. C'est sûr que nous avons encore des gros matchs cette semaine, mais pour avoir une bonne semaine, il faut avoir un bon départ. On a eu un bon départ ce soir, en espérant être capable de transporter ça jusqu'au prochain match.»

Jonathan Drouin, au sujet du fait que la victoire pourrait enlever un peu de pression sur les épaules des joueurs:

«Un peu. Mais encore là, on a du travail à faire. C'est une bonne victoire, c'est un bon match. Mais je ne pense pas qu'on peut flotter sur un nuage à cause d'une victoire. On s'est creusé un trou et il faut s'en sortir. Et c'est immédiatement.»

Carey Price, au sujet du fait que l'équipe soit parvenue à rester dans le match après le but des Panthers:

«C'était bon à voir, c'est certain. Je pense que dans l'ensemble, nous avons joué un match assez solide. Mais c'est plaisant de voir que nous n'avons pas été victimes d'un autre de ces moments par la suite.»

Brendan Gallagher, au sujet de l'arrêt de Price dès le début du match:

«Carey est notre meilleur joueur. Il était prêt à amorcer le match et il a réalisé un arrêt-clé.»