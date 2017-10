Le Canadien, une équipe bien connue des Panthers

Ils n'en sont que plus méfiants à quelques heures du match entre les deux équipes.

Mais un membre de l'organisation des Panthers connaît très bien un membre beaucoup moins connu de l'organisation du Canadien. L'entraîneur Bob Boughner a été entraîneur adjoint à San José à l'époque où y jouait un certain... David Schlemko.

Schlemko n'a disputé aucun match avec le Canadien cette saison en raison d'une blessure à une main. Une récente opération retardera encore son retour d'encore 2 à 3 semaines.

Le Canadien est l'une des équipes qui ont accordé le plus de buts cette saison, et surtout, c'est celle qui en a inscrit le moins dans la LNH. La relance offensive est l'une des bases du problème. Schlemko peut-il vraiment faire partie de la solution ?

«David Schlemko est très bon pour faire circuler la rondelle, il a de bons pieds, il peut t'aider sur le jeu de puissance. Il peut aussi jouer en désavantage numérique. C'est un bon joueur et plusieurs équipes aiment ce type de défenseurs capables de sortir la rondelle efficacement de la zone. C'est son meilleur atout.»

Se méfier du Canadien

Voilà pour Schlemko. Maintenant, passons aux joueurs sur la glace. Les Panthers n'ont pas un début de saison à tout casser, 3 victoires et 4 défaites, et c'est leur principal souci. Mais ils gardent un oeil sur le Canadien derrière eux au classement.

«C'est difficile de jouer au Centre Bell, a reconnu Boughner. Nous avons lu les journaux, ça ne va pas très bien après le voyage dans l'Ouest. On ne doit pas y penser, ils vont sortir fort, ils vont jouer dur et vite dans les premières 5 ou 10 minutes. On doit calmer la tempête.»

Pour Michael Matheson, il s'agit d'abord et avant tout de se méfier des meilleurs joueurs du Canadien. Le défenseur québécois a encore beaucoup à prouver, surtout qu'il n'a inscrit aucun point depuis la signature de son contrat de 8 ans et 39 millions.

«Le Canadien a encore de très bons joueurs : Drouin, Pacioretty, Weber, Price. Ils ont l'habileté de changer un match à eux seuls. Ils aimeraient être dans une différente situation, mais en même temps, ça les motive de sortir leur meilleur match ce soir.»

De son côté, Jonathan Huberdeau a comme stratégie de profiter de moral vacillant de l'adversaire. Il sera l'un des joueurs à surveiller, avec ses partenaires Aleksander Barkov et Evgenii Dadonov. Le trio totalise 20 points en 6 matchs.

«Le Canadien est une bonne équipe qui travaille fort. Ils sont rapides. Ils sont fatigants à affronter, surtout à Montréal. Quand on vient ici, c'est difficile d'arracher des victoires et on s'attend à la même chose ce soir. C'est important d'avoir un bon début de match. Ils ont de la misère, si on a un bon début, ça va les ébranler.»

Du trio d'Huberdeau, Barkov est celui qui retient l'attention. Il joue en moyenne 22 min 48 s par match, ce qui est exceptionnel pour un attaquant. Ça le place au 3e rang dans la LNH, derrière Ryan Getzlaf et Connor McDavid.

«Il est bon défensivement, offensivement, il joue partout, en désavantage numérique, en avantage numérique, et il fait toujours un boulot parfait, a résumé Huberdeau. On en entend moins parler parce qu'il est en Floride, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue.»

Les trios des Panthers:

Huberdeau-Barkov-Dadonov

McGinn-Trocheck-Vrbata

Brickley-Malgin-Bjugstad

Haley-MacKenzie-Tippett

À la ligne bleue: