La vie après Jaromir Jagr chez les Panthers

Les deux jeunes sensations des Panthers ont vu leur carrière prendre son envol à l'arrivée du légendaire Jaromir Jagr à la fin de la saison 2014-2015. Deux ans et demi plus tard, le divorce a été prononcé. Jagr, 45 ans, s'est retrouvé avec les Flames de Calgary cet été, et les Panthers ont rapatrié Evgenii Dadonov pour le remplacer à la droite de Barkov et Huberdeau.

Le Canadien devra limiter leurs actions offensives s'il espère remporter une deuxième victoire ce soir puisque ce trio a pris son envol récemment.

FICHE DES TROIS MEMBRES DU TRIO APRÈS SEPT MATCHS

Jonathan Huberdeau 3-4-7 points, - 1

Evgenii Dadonov 2-5-7 points, - 4

Aleksander Barkov 2-4-6 points, - 1

PAS FACILE DE COMPLÉTER HUBERDEAU ET BARKOV

« J'ai entendu beaucoup de belles choses sur lui [Dadonov], mais je ne l'avais jamais vu jouer, a mentionné le nouveau coach des Panthers, Bob Boughner, hier après l'entraînement de son équipe au Centre Bell. Ce n'est pas évident de jouer avec Huberdeau et Barkov, tellement leur chimie ensemble est grande. Ça prend un gars de talent, mais aussi un gars qui sait se placer au bon endroit sur la glace. Il a fait du gros travail jusqu'ici. Ils ont été très bons en matchs préparatoires, ont peut-être connu un lent départ, mais ils sont à la hauteur à l'heure actuelle. On savait que la chimie prendrait un certain temps à s'installer. »

DADONOV N'EST PAS JAGR

« Je l'avais vu à ma première année ici, je savais quel type de joueur il était, a raconté Jonathan Huberdeau hier. Il est explosif, intelligent avec la rondelle, bon tireur. On tente d'utiliser sa vitesse. Un trio, c'est trois joueurs. Barkov et moi, on a une bonne chimie et on a joué avec Jagr longtemps, mais il a fallu s'ajuster avec Dadonov. Ce sont deux joueurs différents. Dadonov est plus rapide que Jagr, c'est facile à voir. Mais Jagr est plus imposant dans les coins et fort en protection de rondelle. Avec Jagr, on essayait de ralentir le jeu. Avec Dadonov, on tente de battre les défenseurs de vitesse. »

JONATHAN HUBERDEAU S'ENNUIE-T-IL DE JAGR ?

« Tu ne peux pas vraiment répondre à ça. Jagr n'est plus avec nous, on a aimé jouer avec lui, mais on est passés à autre chose. Ça fait partie du hockey. Par contre, je peux dire que j'ai été surpris que ça lui prenne autant de temps [avant d'obtenir un contrat de la Ligue nationale]. »

EN CHIFFRES

2

Nombre de points en cinq matchs pour Jaromir Jagr depuis son arrivée chez les Flames de Calgary.

2007

Repêché au troisième tour en 2007, Dadonov est le seul des choix des Panthers cette année-là qui joue toujours dans la LNH. Le 10e choix au total, Keaton Ellerby, un défenseur, y a disputé 212 matchs, mais il joue maintenant en Suède, après des saisons en Finlande et en Suisse. Le choix de deuxième tour, 40e au total, l'ailier droit Michal Repik, est en KHL. Il a disputé seulement 72 matchs dans la LNH. Les autres choix n'ont jamais disputé un seul match.