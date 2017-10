Canadien: Drouin et Pacioretty séparés, Byron promu

D'abord à l'attaque, Paul Byron se retrouve avec la plus grosse promotion. Il se joint à Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen au sein du premier trio. Son rôle sera clair: contribuer offensivement. Un rôle logique pour le deuxième buteur du Canadien la saison dernière, avec 22 buts. D'autant plus qu'il est le meilleur buteur de l'équipe cette saison, malgré un modeste 2 buts.

Max Pacioretty essaiera quant à lui de se relancer avec des partenaires très énergiques en Andrew Shaw et Phillip Danault.

Mais le quatrième trio est celui qui intrigue le plus. Michael McCarron fait son entrée dans la formation, et il sera jumelé à Nikita Scherbak. Les deux joueurs ont su créer quelques flammèches cette saison dans la Ligue américaine, mais leur chimie survivra-t-elle au passage dans la grande ligue?

Surtout, Julien prend le pari que Scherbak saura donner un nouveau souffle à Alex Galchenyuk. Il faut dire que le numéro 27 a connu l'un de ses bons matchs du calendrier présaison en compagnie de l'attaquant russe.

À la ligne bleue, on sépare Jeff Petry et Karl Alzner. Les deux défenseurs ont passé plus de 70% du temps ensemble à égalité numérique cette saison... et ils ont tous les deux une fiche de -7. Alzner rejoindra Jordie Benn, Petry sera jumelé à Brandon Davidson.

Par ailleurs, Ales Hemsky a raté l'entraînement. Il souffre de symptômes d'une commotion cérébrale subie face aux Ducks.