 Atteint d'un cancer, Brian Boyle reprend l'entraînement 

L'attaquant Brian Boyle des Devils du New Jersey a obtenu la permission des médecins de reprendre l'entraînement sur une base complète, environ un mois après avoir reçu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique (LMC).

La direction des Devils a confirmé dimanche matin que Boyle rejoindra ses coéquipiers pour la séance d'entraînement prévue plus tard en journée.

L'équipe a cependant fait savoir qu'il n'y avait aucun échéancier quant au retour de Boyle pour un match.

Âgé de 32 ans, Boyle a appris qu'il souffrait de LMC à la suite de tests sanguins, effectués au début du camp d'entraînement, qui ont permis de découvrir des irrégularités par rapport à la saison dernière.

L'ancien attaquant Jason Blake a également souffert de cette forme de cancer de la moelle osseuse, à la suite d'un diagnostic effectué en 2007. Blake a joué pendant six autres saisons par la suite.

Boyle a signé un contrat de deux ans d'une valeur globale de 5,5 millions de dollars pendant l'entre-saison.

Un vétéran de 624 matchs dans la LNH, Boyle a amassé 93 buts et 76 mentions d'aide avec les Kings de Los Angeles, les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto.