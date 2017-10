Les Capitals battent les Red Wings 4-3

T.J. Oshie a forcé la présentation d'une période supplémentaire en touchant la cible en avantage numérique avec 61 secondes à faire en troisième période. Le défenseur des Red Wings Trevor Daley a été puni en prolongation pour avoir fait trébucher Ovechkin. Ce dernier a ensuite inscrit son 10e but de la saison en battant le gardien Petr Mrazek du côté de la mitaine.

Tomas Tatar a marqué deux buts en troisième période pour les Red Wings. Darren Helm a été l'autre buteur des locaux et Mrazek a effectué 37 arrêts.

Andre Burakovsky et Jay Beagle, en infériorité numérique, ont aussi fait bouger les cordages pour les Capitals. Beagle disputait son 400e match en carrière dans la LNH.

Braden Holtby a repoussé 34 lancers devant le filet des Capitals.

Les Penguins battent les Panthers 4-3

Conor Sheary a touché la cible en avantage numérique avec 2:53 à faire en troisième période et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Panthers de la Floride 4-3, vendredi.

Sheary a surpris le gardien James Reimer du revers après une belle feinte.

Evgeni Malkin a amassé un but et une aide, tandis que Sidney Crosby et Carter Rowney ont aussi marqué pour les Penguins. Matt Murray a stoppé 28 tirs et Phil Kessel a récolté deux aides.

Du côté des Panthers, MacKenzie Weegar, avec son premier but dans la LNH, Aleksander Barkov et Jamie McGinn ont fait bouger les cordages. Reimer, qui a pris la relève à Roberto Luongo avec 15:14 à faire en troisième période, a repoussé 11 lancers.

Luongo a effectué 33 arrêts avant de quitter en raison d'une blessure à une main. Il s'est blessé à la suite d'un contact avec Sheary, cognant sa main droite contre le poteau. Luongo avait l'occasion de devancer Curtis Joseph au quatrième rang de l'histoire de la LNH au chapitre des victoires.