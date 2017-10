Les Predators blanchissent les Flyers 1-0

Pekka Rinne a réalisé 28 arrêts, Colton Sissons a trouvé le fond du filet en troisième période et les Predators de Nashville ont vaincu les Flyers de Philadelphie 1-0 jeudi soir.

Dan Gelston Associated Press Philadelphie

Sissons a inscrit son deuxième but de la saison tôt au troisième vingt, permettant aux champions en titre de l'Association Ouest de signer une quatrième victoire à leurs cinq dernières sorties.

À l'autre extrémité, Rinne a été solide face à une formation qui avait amassé 13 buts à ses deux premières rencontres à domicile, et 26 au fil de ses six premiers matchs. Il a inscrit son premier jeu blanc de la saison et son 44e en carrière.

Alors qu'ils profitaient d'un avantage numérique, les Flyers ont retiré le gardien Michal Neuvirth au profit d'un sixième attaquant. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de profiter de cette situation à six contre quatre.

Les Predators ont donc balayé la série de deux matchs contre les Flyers, qu'ils avaient battus 6-5 il y a neuf jours.

Le rendez-vous de jeudi a cependant été beaucoup plus défensif, les deux formations ayant été limitées à 16 tirs chacune après 40 minutes.