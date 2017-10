 Fleury et Marchessault sur la liste des blessés des Knights 

Les noms du gardien Marc-André Fleury et de l'attaquant Jonathan Marchessault ont été inscrits sur la liste des blessés des Golden Knights de Vegas dimanche, a révélé le directeur général George McPhee.

Fleury est ennuyé par une commotion cérébrale, alors que Marchessault est blessé au bas du corps. Ils devraient chacun rater au moins une semaine d'activités.

Fleury, qui a gagné la coupe Stanley l'an dernier avec les Penguins de Pittsburgh, a affiché un dossier de 3-1-0 et présenté une moyenne de buts alloués de 2,48 assortie d'un taux d'efficacité de 92,5% en quatre départs cette saison.

De son côté, Marchessault a marqué un but en quatre rencontres cette saison, et il présente un différentiel de +2 avec six minutes de pénalité.

En leur absence, les Golden Knights ont rappelé le gardien québécois Maxime Lagacé et l'attaquant américain Alex Tuch de leur club-école de la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago.

Lagacé, de Saint-Augustin, présente une fiche de 1-1-0 avec une moyenne de buts alloués de 4,05 en deux rencontres avec les Wolves cette saison.

Pour sa part, Tuch a marqué quatre buts et récolté une mention d'assistance en trois parties avec les Wolves. Il a notamment réussi un tour du chapeau lors du match d'ouverture du club-école des Knights, le 6 octobre.

Lagacé et Tuch ont déjà rejoint l'équipe et devaient être en uniforme pour le match de dimanche après-midi contre les Bruins de Boston.