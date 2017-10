 Predators: le Québécois Samuel Girard marque son premier but dans la LNH 

Le défenseur québécois Samuel Girard a marqué son premier but dans la LNH en plus de récolter une mention d'aide pour mener les Predators de Nashville vers un gain de 4-1 face aux Stars de Dallas, jeudi soir.

Filip Forsberg et P.K. Subban ont également récolté un but et une aide, et Viktor Arvidsson a fait bouger les cordages pour les Predators, qui ont récolté deux victoires consécutives. Pekka Rinne a réalisé 30 arrêts.

Jamis Benn a inscrit le seul but des Stars, qui ont perdu trois de leurs quatre premiers affrontements de la saison.

Benn a ouvert la marque à 8:04 au premier engagement.

Girard a déjoué Ben Bishop à l'aide d'un tir frappé sur réception, à la suite d'une passe de P.K. Subban. La recrue a ainsi permis aux Predators de niveler le pointage 1-1 au deuxième vingt.

Quelques instants plus tard, la recrue de 19 ans a ajouté à sa fiche une mention d'assistance sur le but de Filip Forsberg, obtenant son troisième point en deux matchs.

Il s'agissait de la deuxième rencontre que le Robervalois disputait dans le circuit Bettman, lui qui était un choix de deuxième ronde au repêchage de 2016.

Subban a ajouté un but dans un filet désert alors qu'il restait un peu moins de deux minutes à jouer au match.

Bishop a repoussé 27 tirs.

Le défenseur des Predators Yannick Weber a quitté la rencontre à 9:21 de la première période après avoir été frappé solidement par Martin Hanzal. Alors que Weber tentait de récupérer le disque à l'intérieur de la ligne bleue, Hanzal a frappé Weber à la tête, à l'aide de son épaule. Les arbitres ont décerné une pénalité majeure pour interférence. Weber n'est pas revenu sur la patinoire par la suite.