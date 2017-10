Le Lightning bat les Capitals en prolongation

Nikita Kucherov a inscrit son deuxième but du match lors d'un avantage numérique en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a tenu en échec Alex Ovechkin pour vaincre les Capitals de Washington 4-3, lundi soir.

Mark Didtler Associated Press Tampa

Le but vainqueur de Kucherov est survenu à 3:08, après que les Capitals eurent écopé une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la glace.

Ovechkin a amorcé la soirée avec sept buts à ses deux premières parties de la saison. Il avait enregistré un tour du chapeau contre les Sénateurs d'Ottawa avant de marquer quatre buts contre le Canadien de Montréal.

Alex Killorn et Chris Kunitz ont aussi enfilé l'aiguille pour le Lightning. Le gardien Andrei Vasilevskiy a effectué 23 arrêts dans la victoire.

T.J. Oshie a amassé deux buts et une aide tandis que Nicklas Backstrom a récolté un but et il s'est fait complice des deux réussites de Oshie. Philipp Grubauer a repoussé 36 rondelles pour les Capitals à son premier départ cette saison.

Kucherov avait créé l'égalité 3-3 à 10:46 du troisième vingt quand il a décoché un tir des poignets dans la lucarne.