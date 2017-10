Les Maple Leafs restent invaincus en trois matchs

Auston Matthews a marqué sans aide à 3:43 en prolongation et les Maple Leafs de Toronto sont restés invaincus cette saison, lundi, battant les Blackhawks de Chicago 4-3.

Associated Press Toronto

Il a réglé le débat avec un tir des poignets dans le haut du filet, à partir du cercle gauche.

James Van Riemsdyk, Nikita Zaitsev et Connor Brown ont aussi fait mouche pour les Leafs, qui pouvaient déjà se targuer de gains de 7-2 et 8-5, à Winnipeg et face aux Rangers.

Van Riemsdyk a nivelé le score 3-3 avec 4:18 au cadran en troisième période, en avantage numérique. Jan Rutta était puni pour un coup de bâton, au détriment de Nazem Kadri.

Frederik Andersen a fait 18 arrêts pour les Torontois, qui vont tenter de prolonger leurs succès mercredi soir à domicile, contre le New Jersey. Les Devils ont gagné leurs deux premiers matches de la saison.

Rutta, Jonathan Toews et Richard Panik ont été les buteurs des Blackhawks, qui avaient gagné leurs deux premiers matches. Anton Forsberg a bloqué 39 tirs.

Chicago sera l'équipe en visite au Centre Bell, mardi soir.