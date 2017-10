Ovechkin et les Capitals rossent le Canadien 6-1

Alex Ovechkin est devenu le premier joueur depuis 1917 à réussir des tours du chapeau lors de chacun de ses deux premiers matchs de la saison, lui qui a marqué quatre buts face au Tricolore après en avoir inscrit trois dans une victoire de 5-4 en fusillade face aux Sénateurs d'Ottawa, mercredi. Cy Denneny (Ottawa), Joe Malone (Montréal) et Reg Noble (Toronto) avaient accompli l'exploit lors de la première campagne dans l'histoire de la LNH.

>> Le sommaire de la rencontre

Ovechkin a aussi devancé Mats Sundin et Joe Nieuwendyk au 22e rang de l'histoire de la LNH avec 565 buts en carrière.

T.J. Oshie et Nathan Walker ont été les autres buteurs des Capitals (2-0-0), alors qu'Evgeny Kuznetsov a accumulé quatre aides. Walker était le premier joueur originaire de l'Australie à disputer un match dans la LNH.

Brendan Gallagher a fourni la timide réplique du Canadien (1-1-0), en infériorité numérique et alors que l'équipe accusait déjà un retard de 4-0.

Après un début de calendrier préparatoire catastrophique, le Canadien avait mis fin à son camp avec deux belles victoires consécutives. Le Tricolore avait ensuite effacé deux retards d'un but avant de vaincre les Sabres de Buffalo 3-2 en fusillade, jeudi, lors de leur match d'ouverture.

Cependant, certaines lacunes du Canadien ont rapidement refait surface samedi. Le groupe a parfois paru désorganisé dans sa zone et a multiplié les erreurs en début de rencontre, alors que les Capitals ont touché la cible après 0:20 (Ovechkin), 0:46 (Oshie) et 2:51 (Ovechkin, en avantage numérique).

«Pour gagner ici, il faut que tout le monde soit sur la même page, a mentionné l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Tu ne peux pas gagner avec une demi-équipe ou trois quarts d'équipe. (...) Quand on joue bien en équipe, c'est là qu'on a les résultats.»

Julien a demandé un temps d'arrêt pour permettre à ses troupes de retrouver leurs esprits.

«À ce point-là, on a eu l'air d'une équipe bouleversée pendant le reste de la première période, a noté Julien. Le mal était fait.»

Les Capitals ont encore inscrit le but suivant, avec 1:50 à faire au premier vingt. Ovechkin a complété son tour du chapeau en déviant un tir de Kuznetsov derrière Carey Price. Ce dernier a été remplacé par Al Montoya au retour de l'entracte.

Price a accordé quatre buts sur 14 tirs, tandis que Montoya a cédé deux fois sur neuf lancers.

Le Canadien a mieux paru par la suite. Gallagher a réduit l'écart à 4-1 en désavantage numérique après un bel effort de Paul Byron et lui.

Le gardien des Capitals Braden Holtby a aussi eu son mot à dire, réalisant 38 arrêts. Il a été particulièrement brillant contre Artturi Lehkonen, en deuxième période, puis tôt en troisième période.

Les élans du Canadien ont toutefois été freinés tard en deuxième période, alors qu'Ovechkin a d'abord inscrit son quatrième but du match. Walker a ensuite été crédité de son premier but dans la LNH avec 1:50 à faire à la période quand le tir de Devante Smith-Pelly a dévié sur sa jambe avant d'atteindre l'objectif.

«Pendant 15 minutes (en deuxième période), on a été bon, a rappelé Julien. Puis dans les cinq dernières minutes, on a glissé et on a donné des buts. (...) On avait réussi à resserrer le jeu et à minimiser leur nombre de tirs.

«On doit le faire dès le début du match. On n'était pas prêt pour commencer le match. C'est notre faute.»

La troisième période a été une formalité.

Le Canadien sera à New York dimanche soir pour y affronter les Rangers. Julien a laissé entendre que Price pourrait obtenir le départ devant le filet.

Le Tricolore disputera ensuite son match d'ouverture locale mardi, quand les Blackhawks de Chicago seront de passage au Centre Bell.

>> Les cinq moments-clés de la rencontre