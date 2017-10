Les Blue Jackets battent les Islanders 5-0

Pierre-Luc Dubois a touché la cible à son premier match dans la LNH, Sergei Bobrovsky a repoussé 29 lancers et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Islanders de New York 5-0, vendredi, lors du match d'ouverture des deux équipes.

La recrue Sonny Milano a marqué après seulement 67 secondes de jeu et Dubois a inscrit le dernier but du match à mi-chemin en deuxième période. Cam Atkinson, Ryan Murray et Zach Werenski ont été les autres buteurs des Blue Jackets, alors que le nouveau venu Artemi Panarim a amassé trois aides et Alexander Wennberg, deux.

Thomas Greiss a stoppé 21 tirs devant le filet des Islanders, puis il a été remplacé par Jaroslav Halak après le but de Dubois. Halak a été parfait face aux 11 tirs dirigés vers lui.

Dubois, le troisième choix au total lors du repêchage de 2016, a fait bouger les cordages à 11:50 du deuxième vingt grâce à un tir des poignets à partir de l'enclave. Il n'est âgé que de 19 ans.