Canadien-Sabres: la rentrée de Victor Mete

Après avoir causé la surprise au camp d'entraînement, le défenseur de 19 ans fera partie de la formation du Canadien ce soir contre les Sabres, et ce, même s'il a encore l'âge pour évoluer dans la Ligue junior de l'Ontario. Encore ce matin, il formait un duo avec Shea Weber.

Pour son baptême dans la LNH, Mete a eu droit au traitement qui attend toutes les recrues, à l'entraînement ce matin. Pendant que ses 23 coéquipiers avaient le luxe de s'asseoir dans un casier pour se changer, Mete avait plutôt droit à deux chaises placées le long du mur, sous le téléviseur mis à la disposition des équipes en visite au KeyBank Center.

«Je n'y changerais rien du tout», a lancé Mete, rencontré dans le vestiaire. Le jeune homme a précisé qu'une quarantaine de ses proches assisteraient au match. Mete vient de Woodbridge, une banlieue au nord-ouest de Toronto, à un peu moins de deux heures de voiture de Buffalo.

Sur la patinoire, c'est un défi de taille qui attend Mete. Les trois premiers trios ont en commun d'être pilotés par d'excellents centres: Jack Eichel, Ryan O'Reilly et le jeune Sam Reinhart. Eichel fait carrément partie de l'élite de la LNH, et Claude Julien tentera tant bien que mal d'éviter cette confrontation à son défenseur recrue.

«Si on n'a pas confiance en un jeune et qu'on panique quand ces situations-là arrivent, il ne devrait pas être ici, a rappelé l'entraîneur-chef. Il a joué contre de gros joueurs dans les matchs préparatoires et il peut se débrouiller. Ce n'est pas le match-up qu'on va nécessairement vouloir, mais ça va arriver, surtout sur la route. Tant qu'il se comporte bien et qu'il change quand c'est le temps, ça va bien se dérouler.»