Les Jets donnent 42 millions à Nikolaj Ehlers

La formation manitobaine et le Danois de 21 ans ont convenu d'une prolongation de contrat de sept ans et 42 millions de dollars US, qui entrera en vigueur la saison prochaine.

Ehlers a éclos la saison dernière en récoltant 64 points, dont 27 buts, en 82 rencontres après une saison recrue de 38 points.

Il a été un choix de premier tour des Jets, neuvième au total, au repêchage de 2014.