Canadien: ils ne sont plus que 24

Ainsi, Charlie Lindgren, Andreas Martinsen et Byron Froese ont dû quitter le centre d'entraînement de Brossard, leur sac sur l'épaule. Le premier a été cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, et les deux suivants ont été soumis au ballottage.

Des décisions «faciles», donc, pour citer l'entraîneur Claude Julien. Même si le vétéran Al Montoya a connu un mois de septembre difficile, la direction montréalaise a déjà fait savoir que Lindgren, qui a très bien fait au camp d'entraînement, devait retourner dans la Ligue américaine et disputer le plus de matchs possible.

Martinsen, lui, n'a rien cassé lors du camp. Le Canadien l'avait obtenu de l'Avalanche du Colorado en fin de saison, en retour de l'attaquant Sven Andrighetto. Une transaction qui paraît mal pour le Canadien ces jours-ci, en raison des succès d'Andrighetto à Denver. Froese, lui, n'avait aucune chance de percer la formation au camp du Canadien.

À la suite de ces décisions, le CH a maintenant 13 attaquants, 9 défenseurs et 2 gardiens, pour un total de 24 joueurs à son camp d'entraînement, un de plus que la limite permise de 23 joueurs en saison.

Le seul suspense qui demeure se trouve en défense, où le Canadien a visiblement un joueur en trop parmi Mark Streit, Brandon Davidson, Joe Morrow et Victor Mete, qui bataillent tous pour les trois derniers postes. David Schlemko, toujours blessé, pourrait reprendre l'entraînement mardi.

Cela signifie aussi que Charles Hudon et Jacob De La Rose, à moins d'un imprévu, amorceront la saison parmi les 13 attaquants du club.

Rappelons que les formations de la LNH ont jusqu'à 17h, mercredi soir, pour prendre les décisions finales et compléter leur formation en vue de l'ouverture du calendrier.