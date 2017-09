De mal en pis pour Alex Galchenyuk

Lindgren de retour

Le gardien Charlie Lindgren était de retour sur patins ce matin au centre d'entraînement du Canadien, et il amorcera la rencontre de ce soir. Zachary Fucale sera son adjoint.

Julien a toutefois refusé de confirmer que Lindgren disputerait le match en entier. «On verra comment le match se déroule», a-t-il dit.

Lindgren devait participer au match de lundi à Toronto, mais il s'est blessé au bas du corps tout juste avant la rencontre dans ses étirements.

En livrant une solide prestation, il aurait une belle occasion d'ajouter de la pression sur le gardien Al Montoya, auxiliaire attendu de Carey Price cette saison. Montoya affiche une efficacité de ,838 jusqu'ici en deux matchs et demi. Lindgren, lui, n'a joué qu'une moitié de match.

Le Canadien tentera de remporter une première victoire en matchs préparatoires, après avoir subi la défaite à ses six premières sorties.

«L'important est qu'on s'améliore. C'est encore plus important que de gagner. Mais si on s'améliore là ou on le veut, on a de bonnes chances de gagner. [...] Mais je ne veux pas que les gens pensent qu'on est indifférents. On a une fiche de 0-6, on n'aime pas ça et on n'en est pas fiers. Mais on veut aussi avoir la meilleure préparation possible pour notre équipe.»

Schlemko toujours pas prêt

De son côté, le défenseur David Schlemko (main) s'est exercé en solitaire sur la patinoire secondaire.

Par ailleurs, l'attaquant Chris Terry n'a finalement pas été réclamé au ballottage, après y avoir été soumis hier. Il se rapportera maintenant au camp du Rocket de Laval.

Le Canadien affronte les Panthers de la Floride ce soir, dans son avant-dernier match de la saison. Les visiteurs présenteront une formation relativement complète, dans laquelle on retrouvera Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Nick Bujgstad, Vincent Trocheck et Aaron Ekblad, pour ne nommer qu'eux.