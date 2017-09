Une autre chance pour Victor Mete

Le défenseur de 19 ans affrontera les Maple Leafs ce soir à Québec. Et pour la troisième fois en autant de matchs préparatoires, il devait être aux côtés de Shea Weber.

Mete réussira-t-il l'improbable en commençant l'année avec le grand club? Mieux encore, sera-t-il le partenaire tant attendu de Weber à la ligne bleue?

Un fait demeure, le défenseur numéro un de l'équipe n'a pas tari d'éloges pour son jeune coéquipier après l'entraînement matinal à Brossard.

«Il n'y a pas grand-chose qui va mal dans son jeu, il joue avec beaucoup de confiance. J'espère qu'il continuera à jouer de cette façon. Notre cohésion est meilleure de jour en jour. On comprend mieux nos habitudes, on se parle, on apprend à se connaître.»

Devenir l'histoire du jour dans un marché comme Montréal peut venir avec une certaine dose de pression. Fort de ses 12 saisons d'expérience, Weber a clairement fait savoir à Mete qu'il était disponible pour répondre à ses questions.

«Il est à son affaire, et au fond, c'est tout ce qu'il peut faire. Je m'assure qu'il reste concentré et qu'il continue de cette façon. Il est encore tôt pour dire que je suis son mentor. Mais s'il a des questions, il peut me parler et je peux lui parler. Je suis ici depuis un moment, je peux lui parler de pas mal de choses.»