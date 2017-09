Geoff Molson tweete aussi sur Donald Trump

Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait des vagues dans le monde du sport ces derniers jours, et même si le monde du hockey n'est pas touché d'aussi près que ne l'ont été la NFL et la NBA, les réactions affluent. Il y en a même eu à Montréal.

Le propriétaire, président et chef de la direction du Canadien y a été d'un tweet un brin ambigu hier soir au sujet de M. Trump.

Relayant une vidéo d'une déclaration du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, M. Molson a ajouté le commentaire suivant (en anglais): #trumpreform pourrait-il changer l'ordre des priorités?

Dans la vidéo relayée par M. Molson, Paul Ryan parle de la réforme fiscale comme du prochain grand chantier des élus, maintenant que le vote sur la réforme de la couverture médicale (abrogation de l'Obamacare) n'aura pas lieu.

À la base, le mot-clic #trumpreform est plutôt inusité, son utilisation précédente datant du 6 septembre. Cela dit, dans les quelques cas où il est employé, les usagers s'en servent généralement pour critiquer le 45e président des États-Unis.

Au moment de publier, le responsable des communications du Canadien n'avait répondu ni à un appel ni à un message texte de La Presse demandant des clarifications.

Cela dit, les internautes qui ont répondu à M. Molson ont unanimement perçu son commentaire comme une critique du chef d'État américain.

«Est-ce que je comprends bien? Un propriétaire d'une équipe de la LNH qui dit quelque chose d'anti-américain (anti-45)?», a écrit une abonnée Twitter.

Chez le Canadien, on a été plutôt avare de commentaires depuis les propos controversés de M. Trump contre les joueurs de football qui posent un genou au sol pendant que retentit l'hymne national, en signe de protestation.

L'entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, avait refusé de se mouiller, répondant qu'il souhaitait se concentrer sur le hockey.

Les propos de M. Molson sont étonnants parce que les autres propriétaires d'équipes n'ont pas emboîté le pas à ceux de la NFL et de la NBA qui se sont opposés au discours de M. Trump, mais aussi parce que le partenaire d'affaires de la famille Molson, Peter Coors, a ouvertement appuyé M. Trump en juin 2016.

Laraque critique

La tempête a pris de l'ampleur samedi, quand M. Trump a annoncé sur Twitter que les Warriors de Golden State, champions de la NBA, n'étaient plus invités à la Maison-Blanche. S'en est suivie une panoplie de réactions, dont un tweet de la supervedette LeBron James, qui s'inscrit parmi les tweets les plus relayés et les plus «aimés» de la brève histoire de Twitter.

Le lendemain, les Penguins de Pittsburgh, champions de la Coupe Stanley, ont annoncé qu'ils iraient tout de même à la résidence officielle du président américain.

Georges Laraque, ancien joueur des Penguins et aujourd'hui animateur au 91,9 Sports, a pris à partie son ancienne équipe.

«Lorsqu'ils s'y rendront, ça n'aura pas belle allure, a affirmé Laraque, propos rapportés par La Presse canadienne. C'est le dernier endroit où devrait se trouver la Coupe Stanley.»

Chez les Alouettes, le demi offensif Tyrell Sutton, un Américain natif de l'Ohio, a lui aussi critiqué Trump.

«Nous vivons des moments difficiles. Ce gars tente de diviser ce qui est le plus inclusif au monde, le sport, où personne ne se soucie d'où tu viens, de ta race, de ta couleur. Mais tenter de diviser ces types, c'est toute une commande, a-t-il dit, toujours selon La Presse canadienne.

«Je ne crois pas qu'en tant qu'athlètes professionnels, nous devrions nous taire. Après tout, le gars qui dirige le gouvernement a ses opinions sur tous les sujets et il les met toutes sur Twitter.

«Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une opinion sur ce qui se passe? C'est [le] 1er amendement [de notre Constitution], n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien faire contre ça. Malheureusement, il détient les mêmes droits que tout le monde, alors il a le droit de démolir tout ce que les gens disent. C'est ce qu'il fait.»