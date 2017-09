Bo Horvat signe un contrat de six ans avec les Canucks

Les Canucks en ont fait l'annonce sur leur site internet.

«C'est une grande sensation de pouvoir poursuivre ma carrière pendant six autres saisons à Vancouver, et je suis très reconnaissant à l'endroit de la famille Aquilini et la direction des Canucks d'avoir rendu le tout possible, a déclaré Horvat, dans une entrevue dont le contenu a été reproduit sur le site internet de l'équipe.

«Depuis que les Canucks m'ont sélectionné au repêchage, j'ai été accueilli à bras ouverts par les partisans de l'équipe, et je suis très fier de dire que je suis chez moi dans cette ville et dans cette province. Je ne peux pas être plus excité à l'idée d'aider cette équipe à gagner.»

Âgé de 22 ans et joueur autonome avec compensation, Horvat a mené les Canucks aux chapitres des buts (20) et des points (52) la saison dernière. C'était la première fois depuis 2005-2006 que Daniel et Henrik Sedin ne terminaient pas premier et deuxième marqueurs de l'équipe.

Horvat a ajouté dix points en avantage numérique, inscrit deux buts à court d'un homme et a participé au match des étoiles de la LNH en 2017.

Neuvième joueur choisi à l'encan junior de 2013 - un choix acquis dans la transaction qui a envoyé le gardien Cory Schneider aux Devils du New Jersey -, Horvat totalise 117 points (49 buts et 68 mentions d'aide) en 231 matchs dans la LNH. Il est reconnu pour exceller dans les trois zones et peut évoluer dans n'importe quelle situation et sur n'importe quel trio.

«Bo est rapidement devenu un joueur essentiel au sein de notre équipe, et nous sommes heureux de voir qu'il fera partie de ce que nous voulons bâtir pendant une longue période de temps, a déclaré le directeur général Jim Benning, sur le site internet des Canucks.

«Son implication et son éthique de travail l'ont aidé à améliorer le niveau de son jeu de façon significative chaque année. Il est déjà un leader et un jeune joueur qui emballera nos partisans pendant bien des années.»

Si ce n'était pas déjà le cas, ce contrat fait de Horvat la tête d'affiche d'un plan de reconstruction qui inclut les attaquants Sven Baertschi et Markus Granlund, les défenseurs Ben Hutton et Troy Stecher et de jeunes espoirs tels Brock Boeser, Olli Juolevi, Thatcher Demko, Jonathan Dahlen et Nikolay Goldobin.

Horvat est aussi perçu comme le futur capitaine des Canucks une fois que Henrik Sedin, qui célébrera son 37e anniversaire de naissance à la fin du mois, aura quitté l'organisation.

Les Canucks ont terminé au 29e rang au classement général de la LNH en 2016-2017 et ont marqué 178 buts, la pire récolte de leur histoire. Ce piètre rendement a mené au licenciement de l'entraîneur-chef Willie Desjardins et à la promotion de Travis Green, qui occupait pareilles fonctions avec les Comets d'Utica, le club-école des Canucks dans la Ligue américaine.

Les Canucks amorceront leur camp d'entraînement mardi prochain.