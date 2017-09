Michel Therrien ne s'attendait pas à être congédié

«Honnêtement, non, je ne m'y attendais pas. On avait tous hâte à la pause [du calendrier]. Une pause qui aurait permis à notre équipe de recharger un peu les piles. Après avoir connu un excellent début de saison, on était en première place. Le but, c'était de faire les séries, et on était en très bonne position. Le calendrier était plus favorable après la pause. [...] [Les entraîneurs], on a tous un certain temps. Ça faisait quand même cinq ans pour moi, dans un marché quand même pas facile à Montréal. Mais je ne m'attendais pas à une décision prise comme ça à ce moment-là...»