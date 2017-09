 Les Blue Jackets offrent un contrat de six ans à Alexander Wennberg 

Les Blue Jackets de Columbus ont conclu une entente de six saisons avec le joueur de centre Alexander Wennberg, a annoncé le directeur général de l'organisation Jarmo Kekalainen vendredi.

En vertu des politiques de l'équipe, le montant du pacte n'a pas été dévoilé. Toutefois, selon le réseau TSN, il serait d'une valeur annuelle moyenne de 4,9 millions US.

Wennberg, qui est âgé de 22 ans, a marqué 13 buts et récolté 46 mentions d'aide en 80 matchs la saison dernière. Le hockeyeur de six pieds deux pouces et 196 livres a également amassé une passe en cinq parties en séries éliminatoires contre les éventuels champions de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh.

Le joueur originaire de Stockholm, en Suède, totalise 25 buts et 94 mentions d'assistance en 217 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Blue Jackets.

Wennberg fut un choix de première ronde, 14e au total, des Blue Jackets au repêchage de la LNH en 2013.