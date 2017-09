Le Canadien invite 23 joueurs à son camp des recrues

Le camp se déroulera du 7 au 13 septembre et l'équipe participera notamment à un tournoi de recrues, du 8 au 10 septembre à Toronto. Les recrues des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto seront aussi du tournoi. Chaque équipe disputera deux rencontres.

Des 23 joueurs participant au camp des recrues, on retrouve 13 attaquants, huit défenseurs et deux gardiens de but. Douze joueurs participant au camp ont été repêchés par le Canadien, incluant quatre des sept joueurs sélectionnés lors du repêchage 2017 de la LNH. Ces quatre joueurs sont les défenseurs Josh Brook, Cale Fleury, Jarret Tyszka et Scott Walford.

Le premier choix du Canadien lors de l'encan de juin dernier, Ryan Poehling, ne sera pas présent, lui qui évolue au niveau universitaire américain. Le premier choix du Tricolore en 2015, le défenseur Noah Juulsen, sera présent.

On retrouve six joueurs invités parmi les participants, dont le gardien Antoine Samuel.

Le seul autre gardien présent au camp sera Michael McNiven, gardien par excellence de la dernière saison dans le hockey junior canadien.

L'attaquant slovaque Martin Reway, qui n'a pas joué l'hiver dernier en raison de problèmes cardiaques, participera au camp.

Seulement deux des 23 joueurs n'étaient pas présents lors du camp de perfectionnement du Canadien en juillet.

Le personnel d'entraîneurs du Rocket de Laval, le club-école du Tricolore dans la Ligue américaine de hockey, dirigera les matchs et les entraînements.