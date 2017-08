 Le Canadien invite Éric Gélinas à son camp d'entraînement 

Le Franco-Ontarien âgé de 26 ans a fait la navette entre l'Avalanche du Colorado et son club-école, le Rampage de San Antonio, la saison dernière. Gélinas a amassé une mention d'aide en 27 rencontres dans la LNH, en plus de marquer trois buts et d'ajouter neuf passes en 27 parties dans la Ligue américaine.

L'été a été long pour Gélinas. «C'est sûr que c'est un poids de moins sur mes épaules, a-t-il admis mardi après-midi en entrevue téléphonique. Je n'ai plus à me poser des questions et à me demander si quelqu'un va me donner une chance. Ce bout-là, ça fait du bien.»

En carrière, Gélinas a inscrit 14 buts et récolté 41 mentions d'assistance en 189 rencontres dans la LNH avec l'Avalanche et les Devils du New Jersey.

Le défenseur de six pieds quatre pouces et 215 livres fut un choix de deuxième tour, 54e au total, des Devils en 2009.