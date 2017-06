 Maxime Comtois et Antoine Morand réunis avec les Ducks 

L'attente a été longue, probablement plus que ce qu'ils l'auraient souhaité, mais pour Maxime Comtois et Antoine Morand, elle en aura doublement valu la peine.

Comtois et Morand, deux amis de longue date, séparés par leur cheminement de hockeyeur junior après avoir évolué ensemble à Châteauguay, ont de nouveau été réunis samedi matin.

Cette sorte de retour aux sources, ils le doivent aux Ducks d'Anaheim, qui ont utilisé leurs deux choix de deuxième tour pour récupérer deux des meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Comtois, des Tigres de Victoriaville, a été réclamé au 50e rang tandis que Morand, qui s'est aligné avec le Titan d'Acadie-Bathurst, a entendu son nom au 60e échelon.

Un troisième québécois, Zachary Lauzon, un défenseur de six pieds et 187 livres avec les Foreurs de Val-d'Or, s'est retrouvé avec nul autre que les Penguins de Pittsburgh. Les doubles champions en titre de la coupe Stanley ont réclamé Lauzon immédiatement après Comtois.

Aucun représentant de la Ligue junior majeur du Québec n'a été choisi lors du troisième tour et un seul au quatrième tour, soit Drake Batherson, un joueur de centre natif de l'Indiana, qui a récolté 58 points, dont 22 buts, en 61 matchs avec les Screaming Eagles du Cap-Breton l'an dernier.

Batherson a été réclamé au 121e rang par les Sénateurs d'Ottawa.

Au cinquième tour, au 130e échelon, les Blues de St. Louis ont jeté leur dévolu sur David Noël, un défenseur de six pieds un pouce et 175 livres, qui a joué avec les Saguenéens de Chicoutimi et les Foreurs de Val-d'Or l'an dernier. En 65 rencontres, il a récolté 11 buts et 32 points avant d'ajouter deux buts et six mentions d'aide en dix matchs éliminatoires avec les Foreurs.

Toujours en cinquième ronde, au 136e rang, les Jets de Winnipeg ont réclamé le défenseur allemand Leon Gawanke des Screaming Eagles du Cap-Breton.