 Les Blue Jackets font l'acquisition du centre Jordan Schroeder du Wild 

En retour de Schroeder, âgé de 26 ans, le Wild a obtenu le centre Dante Salituro, qui évolue dans les ligues mineures.

Schroeder a disputé 37 matchs avec le Wild la saison dernière, obtenant six buts et sept mentions d'aide. Il totalise 17 buts et 23 passes en 144 matchs en carrière dans la LNH avec le Wild et les Canucks de Vancouver depuis ses débuts en 2012-13.

Plus tôt dans la journée, les Blue Jackets ont fait l'acquisition de l'attaquant Artemi Panarin, du joueur des ligues mineures Tyler Motte et d'un choix au repêchage, cédant en retour l'attaquant Brandon Saad, le gardien des ligues mineures Anton Forsberg et un choix au repêchage de 2018.