Le Canadien amorcera sa saison le 5 octobre à Buffalo

Le Canadien de Montréal entamera la prochaine saison avec trois matchs à l'étranger: à Buffalo le 5 octobre, à Washington le 7 octobre et au Madison Square Garden, le 8 octobre.

La Presse Canadienne NEW YORK

Il faudra attendre au 10 octobre pour voir le Tricolore au Centre Bell, face aux Blackhawks de Chicago.

Le séjour californien se déroulera du 17 au 20 octobre avec des arrêts à San Jose, Los Angeles et Anaheim.

Les Golden Knights seront de passage à Montréal le 7 novembre, coup d'envoi du plus long séjour à la maison du Canadien (six matchs: Las Vegas, le Wild, les Sabres, les Blue Jackets, les Coyotes et les Maple Leafs).

Le Bleu-Blanc-Rouge va défier les Knights au Nevada le 17 février.

Il n'y aura pas de match au Centre Bell entre le 14 décembre et le 2 janvier. Pendant cette période, la Sainte-Flanelle va jouer à Ottawa, Vancouver, Calgary, Edmonton, Raleigh, Tampa et Sunrise.

Sidney Crosby et les Penguins vont jouer au Centre Bell le 15 mars. Le club montréalais va rendre visite aux champions de la coupe Stanley deux fois, les 21 et 31 mars.

La saison régulière du Canadien va se terminer le 7 avril à Toronto.

Le circuit Bettman dévoilait jeudi son calendrier complet pour la saison à venir.

Quatre clubs canadiens seront en action lors du jour 1 de la saison, le 4 octobre.

Il y a aura des matchs Toronto - Winnipeg et Calgary - Edmonton, en plus des affrontements Blues - Penguins et Flyers - Sharks.

Les Golden Knights vont démarrer l'aventure LNH le 6 octobre, à Dallas. Quatre jours plus tard, les Coyotes seront les visiteurs pour la première rencontre au T-Mobile Arena.

Les Sénateurs vont amorcer la saison le 5 octobre face aux Capitals, à Ottawa. Le groupe de Guy Boucher va par ailleurs croiser le fer avec l'Avalanche du Colorado à Stockholm, les 10 et 11 novembre.

Également à noter: un match à l'extérieur contre le Canadien à la Place TD, le 16 décembre.

Les Canucks ne vont pas jouer avant le 7 octobre, et ce à la maison, contre Edmonton.

Quant aux Red Wings de Detroit, ils vont inaugurer le Little Caesar's Arena le 5 octobre, en recevant le Wild du Minnesota.

La Classique hivernale se tiendra le 1er janvier au Citi Field, où lutteront les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York.

La pause des étoiles sera du 26 au 29 janvier, avec le match des étoiles présenté le 28 janvier à Tampa.

Le 3 mars, le stade de l'équipe de football de la Marine américaine, le Memorial Stadium d'Annapolis, au Maryland, va accueillir un match opposant les Maple Leafs aux Capitals.

Comme la ligue l'a déjà fait savoir, il n'y a pas de pause à l'agenda pour les Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.