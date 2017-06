 Avec les Golden Knights, David Perron pense déjà aux séries 

«On est conscients que la pression sur nous ne sera pas énorme, mais mon but, c'est de faire les séries, a expliqué le joueur québécois en entrevue téléphonique à La Presse jeudi matin. Ce serait spécial de pouvoir participer aux séries en partant, à notre première saison.»

Perron se dit optimiste parce qu'il a bien pris le temps de consulter la liste des joueurs choisis par l'équipe hier soir, lors du repêchage d'expansion de la Ligue nationale.

«Quand tu pars avec Marc-André Fleury devant le filet, c'est excellent, a-t-il ajouté. Lui, il revient de trois coupes Stanley avec Pittsburgh, c'est un gars qui sait comment gagner. Si les Penguins ont pu passer les deux premiers tours des séries, c'est grâce à lui. Il n'aura pas le C sur son chandail mais il va être notre leader. En plus, on a des gars comme Jonathan Marchessault, James Neal, et moi-même, je sais que je vais devoir connaître une grosse saison.»

David Perron est déjà très enthousiaste en vue de 2017-18, mais il admet lui-même que ça lui a pris quelques jours afin de bien pouvoir digérer tout ça.

«C'est mardi soir que j'ai su que les Blues de St. Louis n'allaient pas me mettre sur leur liste de protection. Doug Armstrong (le directeur général) a appelé chez moi et il est tombé sur mon père, qui m'a appelé ensuite pour me dire que le DG me cherchait. Je croyais que mon père me faisait une blague...

«J'ai fini par parler à Doug Armstrong et il y avait de la déception dans sa voix, il y en avait dans la mienne aussi. J'aimais ça à St. Louis, et je suis un peu tanné de bouger. Mais je suis allé dormir là-dessus et j'ai fini par réaliser qu'on va avoir un très bon coach en Gérard Gallant, que je ne connais pas mais qui a une très bonne réputation. Et comme je disais, il y a Marc-André Fleury, à qui j'ai déjà parlé, il est super enthousiaste. On va avoir la chance de gagner des matchs en partant, ce ne sera pas comme des équipes de l'expansion comme Nashville ou Columbus, qui ont dû attendre des années avant de pouvoir gagner.»

Perron, qui revient d'une saison de 46 points en 82 matchs chez les Blues, estime que lui et ses nouveaux coéquipiers vont amorcer la prochaine saison avec une hargne qui sera bénéfique.

«Les joueurs de Vegas, ce sont tous des gars qui n'ont pas été protégés par leur équipe, et qui vont vouloir prouver quelque chose, a-t-il ajouté. On a tous le sentiment qu'on méritait d'être protégés, et ça va nous servir de motivation.»