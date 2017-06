 Blackhawks: Marian Hossa ratera toute la saison 2017-2018 

L'attaquant des Blackhawks de Chicago Marian Hossa devra s'absenter pour toute la saison 2017-2018 en raison d'une maladie de la peau et des effets secondaires des médicaments pour traiter sa condition.

Hossa, 38 ans, doit composer depuis plusieurs saisons avec cette maladie, mais «en raison des sévères effets secondaires de la médication, jouer au hockey ne sera pas possible» pour lui la saison prochaine, a-t-il affirmé dans un communiqué.

>>> Lisez le communiqué des Blackhawks (en anglais)

Le directeur général des Hawks Stan Bowman a souligné que les coéquipiers et les entraîneurs étaient au courant de l'état de santé d'Hossa, mais «qu'il ne s'est jamais plaint et n'a jamais manqué de matchs malgré les défis auxquels il a dû faire face». «Son absence de la formation est une perte significative pour notre organisation», a poursuivi Bowman.

Le Slovaque a disputé 1309 matchs dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa, les Thrashers d'Atlanta, les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Detroit et les Blackhawks. Il a marqué 525 buts et ajouté 609 mentions d'assistances pour 1134 points. Il a aussi marqué 52 buts et 97 passes en 205 matchs éliminatoires, remportant trois Coupes Stanley au passage.

Il reste quatre saisons à son contrat, avec un impact de 5 275 000 $ sur la masse salariale. Les Blackhawks pourront donc soustraire son salaire de leurs calculs en plaçant Hossa sur la liste des blessés à long terme.