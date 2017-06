 Repêchage d'expansion: Plekanec, Hudon et Emelin disponibles 

Le Canadien a choisi de protéger un gardien, trois défenseurs et sept attaquants... mais pas Tomas Plekanec, Alexei Emelin et Charles Hudon.

C'est ce qu'il faut retenir des choix du directeur général Marc Bergevin en vue du repêchage d'expansion, choix qui ont été dévoilés publiquement dimanche matin à 10 h 30.

Au final, Bergevin et le Canadien ont donc choisi de protéger les joueurs suivants : les défenseurs Shea Weber et Jordie Benn, ainsi que les attaquants Max Pacioretty, Phillip Danault, Paul Byron, Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk et Andrew Shaw.

Rappelons que deux autres joueurs, le gardien Carey Price et le défenseur Jeff Petry, munis d'une clause de non-mouvement, devaient être obligatoirement protégés.

Les joueurs autonomes sans compensation Alexander Radulov ou Andrei Markov ne figurent pas non plus sur la liste du CH.

La direction montréalaise doit maintenant attendre à la tenue du repêchage d'expansion, qui aura lieu le 21 juin, afin de connaître l'identité du joueur qui sera perdu au profit de la nouvelle et 31e formation de la Ligue nationale, les Golden Knights de Vegas.

Le club de Vegas pourra ainsi choisir un total de 30 joueurs parmi la liste de joueurs qui ne sont pas protégés, soit un par équipe. Vegas doit aussi choisir un minimum de 20 joueurs qui sont déjà sous contrat en vue de la prochaine saison.

>>> Consultez les 30 listes de protection

Il est maintenant permis de croire que Marc Bergevin tentera de regarnir sa banque de défenseurs à partir de jeudi prochain, quand la période de gel sur les échanges dans la LNH sera levée.

Rappelons qu'au cours des derniers jours, le club montréalais a perdu deux défenseurs : l'espoir Mikhail Sergachev, passé au Lightning de Tampa Bay dans le cadre de la transaction Jonathan Drouin, et Nathan Beaulieu, échangé samedi aux Sabres de Buffalo en retour d'un choix de troisième tour au prochain repêchage.

Les joueurs protégés par le Canadien :

Attaquants

Max Pacioretty

Jonathan Drouin

Alex Galchenyuk

Brendan Gallagher

Phillip Danault

Andrew Shaw

Paul Byron

Défenseurs

Shea Weber

Jeff Petry

Jordie Benn

Gardien

Carey Price

Parmi les autres joueurs disponibles ailleurs dans la LNH: Sami Vatanen, Troy Brouwer, Cam Ward, Mikhaïl Grigorenko, Matt Calvert, Jack Johnson, Jonathan Ericsson, Jonathan Marchessault, Eric Staal, Matt Dumba, James Neal, Ryan Strome, Bobby Ryan, Marc Methot et Tobias Enstrom, entre autres.

Le DG des Golden Knights de Las Vegas, George McPhee, a déjà annoncé qu'il ne toucherait pas aux joueurs importants de formations qui lui offriront des choix au repêchage.

- Avec Mathias Brunet